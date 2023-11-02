«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» и продлил победную серию

«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:101. «Уорриорз» одержали четвертую победу подряд.

Центровой «Кингз» Домантас Сабонис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

«Голден Стэйт» с результатом 4-1 идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Сакраменто» располагается на 9-м месте — 2-2.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 102:101 (28:31, 28:24, 18:24, 28:22)

Г: Карри (21), Шарич (15), Томпсон (14), Уиггинс (14), Др. Грин (13), Куминга (12).

С: Сабонис (23 + 11 подборов), Монк (16), Барнс (14), Митчелл (13).