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«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
2 ноября. «Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 102:101.
Фото USA Today Sports
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«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:101. «Уорриорз» одержали четвертую победу подряд.

Центровой «Кингз» Домантас Сабонис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

«Голден Стэйт» с результатом 4-1 идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Сакраменто» располагается на 9-м месте — 2-2.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 102:101 (28:31, 28:24, 18:24, 28:22)

Г: Карри (21), Шарич (15), Томпсон (14), Уиггинс (14), Др. Грин (13), Куминга (12).

С: Сабонис (23 + 11 подборов), Монк (16), Барнс (14), Митчелл (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
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