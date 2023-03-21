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Сегодня, 05:32

30 очков Карри помогли «Голден Стэйт» переиграть «Хьюстон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:108. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Мемфис» на своем паркете одержал победу над «Далласом» — 112:108.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Даллас» — 112:108 (30:28, 27:32, 26:36, 29:12)

М: Джарен Джексон (28), Альдама (22 + 14 подборов), Бэйн (17, Джонс (16).

Д: Ирвинг (28), Харди (20), Вуд (20).

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 108:121 (21:26, 29:29, 30:29, 28:37)

Х: Исон (21 + 12 подборов), Грин (20), Портер (17), Смит (17 + 11 подборов).

Г: Карри (30), Томпсон (29), Куминга (17).

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Хьюстон Рокетс
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