«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт»

«Хьюстон» дома проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:133. Разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри и атакующий защитник Клэй Томпсон набрали по 29 очков.

В другой встрече «Нью-Йорк» на своем паркете переиграл «Сакраменто» — 120:109. Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон оформил дабл-дабл с 35 очками и 11 передачами.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)

Н: Брансон (35 + 11 передач), Харт (31), Дивинченцо (21), Макбрайд (12), Богданович (12).

С: Фокс (29), Мюррэй (18), Сабонис (17 + 11 подборов).

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)

Х: Смит (24), Уитмор (15), Грин (13).

Г: Карри (29), Томпсон (29), Джексон-Дэвис (20).