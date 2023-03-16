«Хьюстон» переиграл «Лейкерс»

«Хьюстон» на своем паркете обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:110. Разыгрывающий защитник «Рокетс» Кевин Портер стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

В других встречах «Чикаго» дома проиграл «Сакраменто» (114:117), «Бостон» на выезде переиграл «Миннесоту» (104:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сакраменто» — 114:117 (30:25, 28:23, 22:37, 34:32)

Ч: Дерозан (33), Лавин (25), Вучевич (20 + 13 подборов).

С: Фокс (32), Монк (19), Барнс (17), Хертер (15).

«Миннесота» — «Бостон» — 102:104 (23:23, 20:21, 28:33, 31:27)

М: Эдвардс (28 + 10 подборов), Андерсон (15), Гобер (15), Рид (15).

Б: Браун (35 + 10 подборов), Тейтум (22 + 12 подборов), Брогдон (12).

«Хьюстон» — «Лейкерс» — 114:110 (31:19, 31:29, 21:26, 31:36)

Х: Портер (27), Смит (18), Мартин (16).

Л: Ривз (24), Расселл (18), Бизли (16), Шредер (16).