«Даллас» на выезде обыграл «Сан-Антонио»

«Даллас» на выезде обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:128 ОТ. «Маверикс» прервали неудачную серию из трех поражений.

Форвард Кристиан Вуд стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 28 очков и 13 подборов.

«Даллас» с результатом 35-35 идет на 7-м месте в Западной конференции. «Сперс» располагаются на 14-й строчке — 18-51.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 128:137 OT (29:28, 33:32, 32:28, 27:33, 7:16)

С: К. Джонсон (27), Брэнэм (20), Лэнгфорд (17), Джонс (13), Грэм (13).

Д: Вуд (28 + 13 подборов), Харди (22), Пауэлл (22), Грин (21), Буллок (20 + 13 подборов).