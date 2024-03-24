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НБА

24 марта, 05:37

«Хьюстон» обыграл «Юту», Грин набрал 41 очко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Хьюстон» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 147:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джален Грин, набравший 41 очко.

В параллельных матчах «Вашингтон» победил «Торонто» (112:109), «Финикс» разгромил «Сан-Антонио» (131:106), а «Бостон» оказался сильнее «Чикаго» (124:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Юта» — 147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)

Х: Джален Грин (41), Ванвлит (34), Джефф Грин (21)

Ю: Коллинз (25), Секстон (20), Сенсабо (16)

«Вашингтон» — «Торонто» — 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)

В: Авдия (22 + 13 подборов), Пул (18 + 12 передач), Кисперт (18)

Т: Трент (31), Дик (17), Олиник (14 + 10 передач)

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)

С: Джонсон (14), Вембаньяма (13), Уэсли (12)

Ф: Букер (32), Дюрант (25), Бил (13 + 12 передач)

«Чикаго» — «Бостон» — 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)

Ч: Дерозан (28), Вучевич, Досунму, Карузо (все трое — 14)

Б: Тейтум (26), Хаузер, Хорфорд (оба — 23)

БК Хьюстон Рокетс
БК Юта Джаз
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