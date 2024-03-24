«Хьюстон» обыграл «Юту», Грин набрал 41 очко

24 марта, 05:37
«Хьюстон» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 147:119.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джален Грин, набравший 41 очко.
В параллельных матчах «Вашингтон» победил «Торонто» (112:109), «Финикс» разгромил «Сан-Антонио» (131:106), а «Бостон» оказался сильнее «Чикаго» (124:113).
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Юта» — 147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)
Х: Джален Грин (41), Ванвлит (34), Джефф Грин (21)
Ю: Коллинз (25), Секстон (20), Сенсабо (16)
«Вашингтон» — «Торонто» — 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)
В: Авдия (22 + 13 подборов), Пул (18 + 12 передач), Кисперт (18)
Т: Трент (31), Дик (17), Олиник (14 + 10 передач)
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)
С: Джонсон (14), Вембаньяма (13), Уэсли (12)
Ф: Букер (32), Дюрант (25), Бил (13 + 12 передач)
«Чикаго» — «Бостон» — 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)
Ч: Дерозан (28), Вучевич, Досунму, Карузо (все трое — 14)
Б: Тейтум (26), Хаузер, Хорфорд (оба — 23)