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НБА

24 марта, 04:45

«Атланта» разгромила «Шарлотт» с преимуществом в 41 очко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Атланта» дома разгромила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:91.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Деджонте Мюррей, набравший 28 очков.

В параллельном матче «Сакраменто» на выезде победил «Орландо» — 109:107.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Шарлотт» — 132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)

А: Маррей (28 + 12 передач), Фернандо (25), Мэтьюз (20)

Ш: Бриджес (27), Миллер (13), Ричардс (12 + 16 подборов)

«Орландо» — «Сакраменто» — 107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)

О: Айзек (25), Банкеро (22), Вагнер (18)

С: Фокс (31), Мюррей (22), Сабонис (21 + 14 подборов)

БК Атланта Хокс
БК Шарлотт Хорнетс
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