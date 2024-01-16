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Сегодня, 09:20

Игрок «Мемфиса» Джексон повторил достижение Вембаньямы, Холмгрена и Хендерсона для новичков НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тяжелый форвард «Мемфиса» Грегори Джексон набрал 23 очка в матче регулярного чемпионата НБА против ««Голден Стэйт» (116:107).

19-летний Джексон стал четвертым новичком в нынешнем сезоне НБА, которому удалось набрать как минимум 20 очков в двух матчах подряд. Ранее форвард набрал 20 очков в игре с «Никс» (94:106).

Джексон был выбран «Мемфисом» под общим 45-м номером во втором раунде драфта НБА-2023. В том же году он подписал двусторонний контракт с «Гриззлис». В текущем сезоне НБА Джексон сыграл 8 матчей, набирая в среднем 6,9 очка.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Мемфис Гриззлиз
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