«Милуоки» проиграл «Индиане». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Индиана» на своем паркете одержала победу над «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:130. «Пэйсерс» продлили победную серию до пяти встреч.

В другой встрече «Атланта» дома выиграла у «Оклахомы» — 141:138. «Хокс» прервали пятиматчевую победную серию «Тандер».

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Милуоки» — 142:130 (33:31, 33:37, 47:29, 29:33)

И: Халибертон (31 + 12 передач), Матурин (16), Топпин (15), Б. Браун (15), Тернер (15).

М: Я. Адетокунбо (26 + 11 подборов), Лиллард (23), Миддлтон (19), Б. Лопес (16).

«Атланта» — «Оклахома-Сити» — 141:138 (39:25, 37:34, 40:44, 25:35)

А: Джонсон (28), Янг (24 + 11 передач), Богданович (23), Мюррэй (22).

О: Гилджес-Александер (33 + 12 подборов), Джейлен Уильямс (21), Уоллес (15), Дорт (14).