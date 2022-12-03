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Сегодня, 10:34

Кевин Дюрант жестко ответил Баркли по поводу своей неуверенности

Виктория Кравченко
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант отреагировал на слова члена Зала славы НБА Чарльз Баркли, который заявил, что баскетболист не уверен в себе.

Баркли сказал, что ему нравится Дюрант и что он является великим человеком, однако он не уверен в себе.

«Понимаете, он начинает злиться, когда ему твердят, что он должен выиграть чемпионат, не играя за «Голден Стэйт», — заявил ранее Баркли.

«Думаю, он показывает неуверенность в себе, когда выступает по телевизору и пытается уколоть меня. У этого клоуна нет никакого права говорить о боге. У нас никогда не было настоящего человеческого взаимодействия... Продолжай, ха-ха», — написал Дюрант в своих социальных сетях.

Кевин Дюрант
Чарльз Баркли
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