«Клипперс» обыграли «Миннесоту»

Сегодня, 08:47
«Клипперс» на своей площадке обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:88.
В составе победителей самым результативным игроком стал Кавай Леонард, набравший 19 очков.
У «Миннесоты» больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (19 очков).
«Клипперс» занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота» располагается на 11-й строчке.
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Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 99:88 (19:21, 19:22, 29:22, 32:23)
15 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».