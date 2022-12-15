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Сегодня, 08:47

«Клипперс» обыграли «Миннесоту»

Мария Гусева
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«Клипперс» на своей площадке обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:88.

В составе победителей самым результативным игроком стал Кавай Леонард, набравший 19 очков.

У «Миннесоты» больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (19 очков).

«Клипперс» занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Миннесота» располагается на 11-й строчке.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 99:88 (19:21, 19:22, 29:22, 32:23)

15 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Миннесота Тимбервулвз
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