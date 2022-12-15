Лонзо Болл может пропустить оставшуюся часть сезона

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл может пропустить оставшуюся часть сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок перенес операцию на колене летом. По данным источника, 25-летний игрок до сих пор испытывает дискомфорт.

В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 11 побед и потерпела 16 поражений.