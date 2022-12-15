Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:07

Лонзо Болл может пропустить оставшуюся часть сезона

Мария Гусева
Telegram Дзен

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл может пропустить оставшуюся часть сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок перенес операцию на колене летом. По данным источника, 25-летний игрок до сих пор испытывает дискомфорт.

В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 11 побед и потерпела 16 поражений.

БК Чикаго Буллз
0
Читайте также
Море людей, маска Месси и Обелиск Буэнос-Айреса. Аргентина празднует выход сборной в финал чемпионата мира
На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?
В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Клипперс» обыграли «Миннесоту»