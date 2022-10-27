«Кливленд» переиграл «Орландо», «Детройт» проиграл «Атланте»

«Кливленд» выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:92. «Кавальерс» одержали третью победу кряду.

В другой встрече «Детройт» потерпел поражение от «Атланты» — 113:118. «Пистонс» потерпели четвертое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Орландо» — 103:92 (30:24, 24:26, 19:19, 30:23)

К: Мобли (22), Аллен (18 + 16 подборов), Митчелл (14), Осман (14), Уэйд (12).

О: Банкеро (29), Вагнер (22), Картер (12).

«Детройт» — «Атланта» — 113:118 (32:36, 29:26, 28:27, 24:29)

Д: Богданович (33), Каннингем (26), Бей (17), Ливерс (12).

А: Янг (35), Коллинз (19 + 11 подборов), Хантер (17), Мюррэй (14).