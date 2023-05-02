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Сегодня, 07:53

Крил Пол получил травму в матче с «Денвером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Финикса» Крис Пол получил травму во втором матче второго раунда плей-офф НБА против «Денвера».

37-летний американец за 4 минуты 32 секунды до конца третьей четверти покинул площадку из-за повреждения мышц в левом паху. Предположительно он получил повреждение в борьбе за подбор с игроком «Наггетс» Кентавиусом Колдуэлл-Поупом, так как после этого момента схватился за ногу от боли.

В этой встрече Пол сыграл 25 минут 23 секунды, набрал 8 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.

БК Денвер Наггетс
Крис Пол
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