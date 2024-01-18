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Сегодня, 07:05

«Даллас» потерпел поражение от «Лейкерс». Дончич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
18 января. «ЛА Лейкерс» — «Даллас» — 127:110. Леброн Джеймс и Лука Дончич.
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:110.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов и 11 передач.

«Даллас» с результатом 24-18 занимает 7-е место в Западной конференции. «Лейкерс» идут на 10-й строчке — 21-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Даллас» — 127:110 (32:26, 23:27, 42:27, 30:30)

Л: Расселл (29), Дэвис (28 + 12 подборов), Джеймс (25), Ривз (14).

Д: Дончич (33 + 13 подборов + 11 передач), Лайвли (16 + 11 подборов), Ирвинг (12), Хардуэй (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Лука Дончич
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