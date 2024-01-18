«Даллас» потерпел поражение от «Лейкерс». Дончич оформил трипл-дабл

«Лейкерс» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:110.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов и 11 передач.

«Даллас» с результатом 24-18 занимает 7-е место в Западной конференции. «Лейкерс» идут на 10-й строчке — 21-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Даллас» — 127:110 (32:26, 23:27, 42:27, 30:30)

Л: Расселл (29), Дэвис (28 + 12 подборов), Джеймс (25), Ривз (14).

Д: Дончич (33 + 13 подборов + 11 передач), Лайвли (16 + 11 подборов), Ирвинг (12), Хардуэй (12).