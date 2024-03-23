Дабл-дабл Дэвиса помог «ЛА Лейкерс» обыграть «Филадельфию»

«Лейкерс» на своем паркете обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:94.

Форвард хозяев Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 23 очка и 19 подборов.

«Лейкерс» с результатом 38-32 идут на 9-й строчке в Западной конференции. «Филадельфия» занимает 7-е место в Восточной конференции — 38-32.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Филадельфия» — 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)

Л: Дэвис (23 + 19 подборов), Джеймс (20), Расселл (14), Ривз (14), Хатимура (14).

Ф: Макси (27), Убре (19), Харрис (16 + 13 подборов).