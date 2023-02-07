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Сегодня, 18:55

Леброн Джеймс может пропустить матч НБА с «Оклахомой» из-за травмы

Виктория Кравченко
Леброн Джеймс.
Фото ESPN
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Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити» из-за повреждения, сообщает Sports Illustrated со ссылкой на отчеты лиги.

В отчетах говорится, что участие форварда в игре с «Оклахомой» под сомнением из-за того, что у него травма лодыжки. Он также ранее заявлял, что устал, однако отметил, что в матче против «Оклахому» он будет участвовать.

Ранее стало известно, что цены билетов на матч «Лейкерс» — «Оклахома» достигают 92 тысяч долларов из-за потенциального рекорда Джеймса по очкам. Ему осталось набрать еще 36 очков, чтобы побить рекорд Карима Абдул-Джаббара (38 387) и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Игра состоится 8 февраля.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер
Леброн Джеймс
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