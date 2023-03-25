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НБА

Сегодня, 07:58

«Лейкерс» обыграли «Оклахому» и одержали третью победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лейкерс» обыграли «Оклахому» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 116:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 37 очков.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд и поднялись на седьмое место в таблице Западной конференции. «Оклахома» идет на десятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Оклахома» — 116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19)

Л: Дэвис (37 + 14 подборов), Шредер (21), Уокер (20)

О: Гидди (27 + 18 подборов), Гилджес-Александр (27), Дорт (15)

25 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер
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