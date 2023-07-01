«Лейкерс» продлили контракт с Д'Анджело Расселлом

«Лейкерс» продлили контракт с разыгрывающим Д'Анджело Расселлом, сообщает ESPN.

Новое соглашение с 27-летним американцем будет действовать до конца сезона-2024/25. Баскетболист за этот срок заработает 37 миллионов долларов.

Расселл вернулся в «Лейкерс» в результате обмена из «Миннесоты» в феврале 2023 года. До этого он играл за команду из Лос-Анджелеса с 2015 по 2017 год.

В сезоне-2022/23 Расселл провел 71 матч в регулярном чемпионате НБА, набирая 17,8 очка а также делая 3,0 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.