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Сегодня, 08:58

«Лейкерс» вывели из обращения номер, под которым за клуб выступал Пау Газоль

Иван Торопцев
Корреспондент
Пау Газоль вместе с семьей и руководством «Лейкерс».
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» вывели из обращения номер, под которым за команду выступал знаменитый испанский центровой Пау Газоль.

Церемония состоялась в большом перерыве домашнего матча «озерников» против «Мемфиса» (112:103). Майку с 16-м номером и фамилией Газоля повесили на арене «Лейкерс» рядом с футболками Коби Брайанта с 8-м и 24-м номерами.

Пау Газоль выступал за «Лейкерс» с 2008 по 2014 год, вместе с командой он дважды становился чемпионом НБА (2009, 2010). Испанец стал 12-м игроком клуба, чей номер выведен из обращения.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
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