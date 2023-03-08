«Лейкерс» вывели из обращения номер, под которым за клуб выступал Пау Газоль

«Лейкерс» вывели из обращения номер, под которым за команду выступал знаменитый испанский центровой Пау Газоль.

Церемония состоялась в большом перерыве домашнего матча «озерников» против «Мемфиса» (112:103). Майку с 16-м номером и фамилией Газоля повесили на арене «Лейкерс» рядом с футболками Коби Брайанта с 8-м и 24-м номерами.

Пау Газоль выступал за «Лейкерс» с 2008 по 2014 год, вместе с командой он дважды становился чемпионом НБА (2009, 2010). Испанец стал 12-м игроком клуба, чей номер выведен из обращения.