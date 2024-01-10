«Лейкерс» выиграли у «Торонто», Дэвис набрал 41 очко и сделал дабл-дабл

Сегодня, 09:14
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:131.
Центровой хозяев Энтони Дэвис набрал 41 очко, сделал 11 подборов и стал самым результативным игроком встречи.
«Лейкерс» одержали вторую победу после серии из четырех поражений подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто» — 132:131 (28:24, 23:29, 37:36, 44:42)
Л: Дэвис (41 + 11 подборов), Джеймс (22), Вуд (14)
Т: Барнс (26), Сиакам (25), Барретт (23 + 10 подборов)
10 января. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena