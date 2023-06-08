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Сегодня, 06:05

«Денвер» победил «Майами» и вышел вперед в финальной серии НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
8 июня. «Майами» — «Денвер» — 94:109.
Фото USA Today Sports
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«Денвер» переиграл «Майами» в третьем матче финальной серии НБА — 109:94. Счет в серии стал 2-1.

Игроки «Наггетс» Джамал Мюррэй и Никола Йокич оформили по трипл-даблу.

Четвертый матч в серии состоится на паркете «Хит» 10 июня. Начало встречи — 03.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

«Майами» — «Денвер» — 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27)

М: Батлер (28), Адебайо (22 + 17 подборов), Калеб Мартин (10).

Д: Дж. Мюррэй (34 + 10 подборов + 10 передач), Йокич (32 + 21 подбор + 10 передач), К. Браун (15), Гордон (11 + 10 подборов).

Счет в серии: 1-2.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
Никола Йокич
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