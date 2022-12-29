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НБА

Сегодня, 06:20

«Лейкерс» проиграли «Майами». Леброн набрал 27 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:98. Форвард проигравшей команды Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

В других встречах «Детройт» выиграл у «Орландо» (121:101), а «Атланта» потерпела поражение от «Бруклина» (107:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Орландо» — 121:101 (27:23, 39:24, 26:30, 29:24)

Д: Беркс (32), Бей (28), Богданович (14).

О: Ф. Вагнер (19), Картер (16), Банкеро (15).

«Майами» — «Лейкерс» — 112:98 (33:25, 28:27, 34:26, 17:20)

М: Батлер (27), Адебайо (23 + 14 подборов), Хирро (18).

Л: Джеймс (27), Шредер (15), Уэстбрук (15), Браун (14).

«Атланта» — «Бруклин» — 107:108 (30:31, 33:25, 17:27, 27:25)

А: Мюррэй (24), Коллинз (21), Оконгву (18 + 13 подборов).

Б: Ирвинг (28), Дюрант (26 + 16 подборов), Клэкстон (17 + 10 подборов).

БК Атланта Хокс
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Майами Хит
БК Орландо Мэджик
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