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30 марта, 05:31

«Майами» выиграл у «Портленда». Брайант оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:82. «Трэйл Блэйзерс» потерпели 9-е поражение подряд.

В других встречах «Оклахома» переиграла «Финикс» (128:103), «Кливленд» одержал победу над «Филадельфией» (117:114), «Бруклин» выиграл у «Чикаго» (125:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Чикаго» — 125:108 (27:21, 20:31, 39:33, 39:23)

Б: Томас (28), Шредер (27), Бриджес (25), Финни-Смит (12).

Ч: Дерозан (31), Уайт (18), Досунму (16), Вучевич (13 + 10 подборов).

«Кливленд» — «Филадельфия» — 117:114 (28:25, 29:30, 28:32, 32:27)

К: Ньянг (25), Э. Мобли (20 + 11 подборов), Струс (15), Гарлэнд (14 + 12 передач).

Ф: Лаури (23), Харрис (21), Макси (16 + 11 передач), Бамба (14).

«Оклахома-Сити» — «Финикс» — 128:103 (34:32, 36:27, 31:21, 27:23)

О: Гидди (23), Холмгрен (20), Джейлен Уильямс (16), Уоллес (16), Уиггинс (15).

Ф: Дюрант (26), Бил (15), Букер (14), Аллен (13).

«Майами» — «Портленд» — 142:82 (29:19, 45:21, 33:23, 35:19)

М: Брайант (25 + 10 подборов), Розир (22), Адебайо (21 + 11 подборов), Хайсмит (20), Миллс (17).

П: Хендерсон (20), Эйтон (18), Бэнтон (12 + 10 подборов), Мюррэй (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
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