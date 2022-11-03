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НБА

Сегодня, 05:16

«Майами» переиграл «Сакраменто», «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Атланты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» обыграл «Сакраменто» (110:107) в матче регулярного чемпионата НБА. «Хит» одержали вторую победу подряд.

В другой встрече «Нью-Йорк» на своем паркете проиграл «Атланте» (99:112). «Никс» потерпели третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Сакраменто» — 110:107 (33:32, 20:19, 24:25, 33:31)

М: Хирро (26 + 12 подборов), Лаури (22), Адебайо (20 + 11 подборов).

С: Хертер (22), Сабонис (22 + 12 подборов), Монк (19).

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 99:112 (32:21, 33:36, 10:32, 24:23)

Н: Брансон (20), Барретт (19), Рэндл (14), Топпин (12), Куикли (11 + 16 подборов).

А: Мюррэй (36), Хантер (21), Янг (17), Коллинз (12 + 13 подборов).

БК Атланта Хокс
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