Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Детройт»

«Милуоки» выиграл у «Детройта» (116:91) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Чикаго» переиграл «Шарлотт» (106:88), «Хьюстон» проиграл «Клипперс» (101:109), «торонто» выиграл у «Сан-Антонио» (143:199).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Шарлотт» — 106:88 (27:26, 34:26, 23:18, 22:18)

Ч: Грин (17), Уильямс (16), Драгич (16), Вучевич (14 + 12 подборов).

Ш: Убре (24), Пламли (11 + 13 подборов), Макдэниэлс (11).

«Милуоки» — «Детройт» — 116:91 (31:26, 25:21, 29:21, 31:23)

М: Я. Адетокунбо (32 + 12 подборов), Холидэй (26), Нвора (12).

Д: Бей (22), Стюарт (16 + 10 подборов), Богданович (14).

«Хьюстон» — «Клипперс» — 101:109 (24:34, 29:22, 26:30, 22:23)

Х: Шенгюн (26 + 13 подборов), Портер (22), Грин (22).

К: Джордж (28), М-с Моррис (21 + 10 подборов), Браун (13), Джексон (12).

«Сан-Антонио» — «Торонто» — 100:143 (31:32, 18:32, 21:40, 30:39)

С: Бэйтс-Диоп (17), Брэнэм (12), Ричардсон (10).

Т: Трент (24), Сиакам (22 + 10 подборов + 11 передач), Ануноби (18), Буше (17), Барнс (15).