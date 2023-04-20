«Мемфис» сравнял счет в серии с «Лейкерс»

Сегодня, 05:13
«Мемфис» переиграл «Лейкерс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 103:93. Счет в серии стал равный — 1-1.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов.
Третий матч состоится на паркете «Лейкерс» 23 апреля. Начало — 5.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Мемфис» — «Лейкерс» — 103:93 (30:19, 29:25, 24:27, 20:22)
М: Тиллман (22 + 13 подборов), Джарен Джексон (18), Бэйн (17).
Л: Джеймс (28 + 12 подборов), Хатимура (20), Дэвис (13).
Счет в серии: 1-1.