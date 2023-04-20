«Мемфис» сравнял счет в серии с «Лейкерс»

«Мемфис» переиграл «Лейкерс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 103:93. Счет в серии стал равный — 1-1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов.

Третий матч состоится на паркете «Лейкерс» 23 апреля. Начало — 5.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Мемфис» — «Лейкерс» — 103:93 (30:19, 29:25, 24:27, 20:22)

М: Тиллман (22 + 13 подборов), Джарен Джексон (18), Бэйн (17).

Л: Джеймс (28 + 12 подборов), Хатимура (20), Дэвис (13).

Счет в серии: 1-1.