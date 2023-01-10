«Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» и продлил победную серию до семи матчей

«Мемфис» победил «Сан-Антонио» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлис» Тайс Джонс, набравший 24 очка. Его брат Трэ Джонс, выступающий за «Сан-Антонио», завершил игру с 18 очками и стал самым результативным в своей команде.

«Мемфис» выиграл в седьмой раз подряд и лидирует в таблице Западной конференции с 27 победами и 13 поражениями. «Сан-Антонио» идет на 14-й строчке с 13 победами и 28 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 121:113 (35:25, 37:36, 25:31, 24:21)

М: Тайс Джонс (24), Джексон (16), Брукс, Бэйн (оба — 15)

С: Тре Джонс (18), Ричардсон (16), Лэнгфорд, Пелтль (оба — 13)

10 января. Мемфис. «FedExForum».