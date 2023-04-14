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НБА

Сегодня, 08:52

Миддлтон возобновил тренировки и может сыграть в плей-офф НБА

Мария Гусева
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Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон полностью восстановился от травмы правого колена, сообщает ESPN. 31-летний американец уже провел полноценную тренировку с командой.

Баскетболист не выходил на паркет с 5 апреля. Также с середины декабря по январь он пропустил 18 матчей из-за проблем с тем же коленом.

«Бакс» сыграют в первом раунде плей-офф НБА против победителя пары плей-ин «Майами» — «Чикаго».

В этом сезоне Миддлтон принял участие в 33 матчах, набирая в среднем по 15,1 очка и делая по 4,2 подбора и 4,9 передачи.

НБА
БК Милуоки Бакс
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