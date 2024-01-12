«Милуоки» обыграл «Бостон». Адетокунбо оформил дабл-дабл

Сегодня, 06:11
«Милуоки» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:102.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Бостон» — 135:102 (41:23, 34:15, 36:32, 24:32)
М: Портис (28 + 12 подборов), Я. Адетокунбо (24 + 12 подборов), Лиллард (21), Бизли (16), Б. Лопес (15).
Б: Притчард (21), Хаузер (15), Бриссетт (13), Браун (10).
«Оклахома-Сити» — «Портленд» — 139:77 (36:24, 39:15, 43:17, 21:21)
О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (21), Холмгрен (19), Гидди (13 + 10 подборов + 12 передач).
П: Саймонс (14), Хендерсон (13), Грант (9), Мюррэй (9).