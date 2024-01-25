Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Кливленд»

«Милуоки» на своем паркете обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:116. «Бакс» одержали третье поражение подряд.

Форвард хозяев Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл: 35 очков, 18 подборов и 10 передач.

«Милуоки» с результатом 31-13 идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Кливленд» располагается на 4-й строчке — 26-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Кливленд» — 126:116 (32:28, 29:23, 32:28, 33:37)

М: Я. Адетокунбо (35 + 18 подборов + 10 передач), Лиллард (28), Миддлтон (24).

К: Митчелл (23), Аллен (21 + 12 подборов), Струс (14), Ньянг (14), Меррилл (12).