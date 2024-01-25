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НБА

Сегодня, 06:08

«Мемфис» на выезде обыграл «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:105. «Хит» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий «Гриззлис» Винс Уильямс, который набрал 25 очков.

«Мемфис» с результатом 17-27 идет на 13-м месте в Западной конференции. «Майами» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 24-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Мемфис» — 96:105 (22:21, 20:28, 26:33, 28:23)

Май: Хирро (18), Адебайо (15 + 15 подборов), Батлер (15), Мартин (15).

Мем: В. Уильямс (25), Джексон (17), Джарен Джексон (15), Кончар (11 + 10 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
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