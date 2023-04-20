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Сегодня, 08:35

«Милуоки» установил рекорд НБА по количеству набранных очков в отсутствие лидера команды

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милуоки» установил рекорд НБА по количеству набранных очков в отсутствие лидера команды, сообщает ESPN Stats and Info.

Команда обыграла «Майами» во втором матче серии в рамках первого раунда плей-офф (138:122, 1-1). Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо был вынужден пропустить встречу из-за травмы, полученной в первой игре.

Таким образом, «Милуоки» установил рекорд НБА по количеству набранных очков в матче плей-офф как команды, вынужденной играть без своего лидера по результативности. В регулярном чемпионате Адетокумбо набирал в среднем 31,1 очка за игру.

НБА
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокумбо
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