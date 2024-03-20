«Денвер» победил «Миннесоту». Йокич оформил дабл-дабл

«Миннесота» на своем паркете проиграла «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:115. «Наггетс» прервали трехматчевую победную серию «Тимбервулвз».

Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 35 очками и 16 подборами.

«Денвер» с результатом 48-21 идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» занимает 3-е место — 47-22.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Денвер» — 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)

М: Эдвардс (30), Макдэниэлс (26), Конли (13), Андерсон (12).

Д: Йокич (35 + 16 подборов), Портер (26), Дж. Мюррэй (18 + 11 передач), Гордон (14 + 11 подборов).