НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд

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НБА на официальном сайте назвала стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА.
Восток: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Кевин Дюрант («Бруклин»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд») и Кайри Ирвинг («Бруклин»).
Запад: Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), Лука Дончич («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).
?? THE 2023 NBA ALL-STAR GAME STARTERS ?? pic.twitter.com/9NXxjaYfW0— ESPN (@espn) January 27, 2023
Матч звезд НБА пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене».