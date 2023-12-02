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Сегодня, 06:29

«Нью-Орлеан» переиграл «Сан-Антонио». Валанчюнас оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:106.

Центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 24 очка и 12 подборов.

В других встречах «Бостон» победил «Филадельфию» (125:119), «Торонто» дома проиграл «Нью-Йорку» (106:119), «Даллас» потерпел поражение от «Мемфиса» (94:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 125:119 (44:36, 25:36, 26:25, 30:22)

Б: Уайт (21), Тейтум (21), Хорфорд (20), Браун (20), Холидэй (13).

Ф: Беверли (26), Мелтон (21), Ковингтон (18), Рид (14), Харрис (14).

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29)

Т: Барнс (29), Сиакам (21), Пелтль (12 + 12 подборов), Буше (11).

Н: Брансон (22), Дивинченцо (21), Рэндл (20 + 10 подборов ), Харт (17), Барретт (15).

«Даллас» — «Мемфис» — 94:108 (20:28, 24:31, 28:20, 22:29)

Д: Г. Уильямс (16), Д. Джонс (16), Сет Карри (12), Ирвинг (10), Грин (10).

М: Бэйн (30), Науэлл (19), Альдама (17 + 12 подборов), В. Уильямс (15).

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 121:106 (32:31, 31:30, 26:20, 32:25)

Н: Валанчюнас (24 + 12 подборов), Макколлум (19), Мерфи (18), Джонс (17).

С: Васселл (14), Сохан (13), Коллинз (12), Шэмпени (12), К. Джонсон (11), Осман (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Сан-Антонио Спёрс
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