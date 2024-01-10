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НБА

Сегодня, 05:55

«Нью-Йорк» одержал победу над «Портлендом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Йорк» на своем паркете переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:84. «Никс» одержали пятую победу подряд.

Форвард О Джи Ануноби набрал 23 очка в составе победителей и стал самым результативным игроком встречи.

«Нью-Йорк» с результатом 22-15 идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Портленд» занимает 14-е место в Западной конференции — 10-26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Портленд» — 112:84 (38:22, 25:19, 34:20, 15:23)

Н: Ануноби (23), Рэндл (20), Граймс (17), Макбрайд (16), Дивинченцо (13), Брансон (12).

П: Грант (21), Саймонс (12), Мюррэй (9), Шарп (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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