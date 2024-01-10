«Сакраменто» победил «Детройт». Сабонис оформил трипл-дабл

«Детройт» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:131. «Пистонс» потерпели пятое поражение подряд.

В другой встрече «Миннесота» на выезде обыграла «Орландо» — 113:92. «Тимбервулвз» с результатом 26-10 лидируют в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Миннесота» — 92:113 (16:33, 21:34, 29:23, 26:23)

О: М. Вагнер (21), Саггс (20), Банкеро (18).

М: Таунс (28), Гобер (21 + 12 подборов), Макдэниэлс (15), Рид (13 + 10 подборов).

«Детройт» — «Сакраменто» — 110:131 (47:29, 18:40, 30:29, 15:33)

Д: Богданович (26), Айви (22), Дюрен (16), Беркс (16).

С: Сабонис (37 + 10 подборов + 13 передач), Мюррэй (32), Фокс (26), Монк (20).