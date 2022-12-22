52 очка Сиакама помогли «Торонто» победить «Нью-Йорк»

«Торонто» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, который набрал 52 очка.

В параллельных матчах «Даллас» победил «Миннесоту», «Оклахома» выиграла у «Портленда», а «Хьюстон» уступил «Орландо».

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«Нью-Йорк» — «Торонто» — 106:113 (27:28, 26:35, 27:24, 26:26)

Н: Рэндл (30 + 13 подборов), Барретт (30), Куикли (20)

Т: Сиакам (52), Ванвлит (28), Ануноби (15)

«Миннесота» — «Даллас» — 99:104 (31:29, 21:22, 22:24, 25:29)

М: Эдвардс (23), Риверс (21), Гобер (19 + 15 подборов)

Д: Дончич (25 + 10 передач + 9 подборов), Хардуэй (21), Динуидди (19)

«Оклахома» — «Портленд» — 101:98 (22:32, 27:22, 29:24, 23:20)

Окл: Гилджес-Александр (27), Уильямс (15), Дорт (14)

П: Грант (17), Лиллард (16), Харт (13)

«Хьюстон» — «Орландо» — 110:116 (31:25, 33:29, 23:31, 23:31)

Х: Портер-младший (31), Грин (21), Мартин (18)

Орл: Вагнер (25), Банчеро (23 + 13 подборов), Энтони (15)