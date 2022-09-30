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Сегодня, 04:33

«Оклахома» и «Хьюстон» согласовали обмен с участием восьми игроков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оклахома» и «Хьюстон» договорились о проведении обмена с участие восьми баскетболистов, сообщает ESPN.

В результате данной операции «Рокетс» получат защитников Тео Маледона и Тая Джерома, форвардов Деррика Фэйворса и Мо Харклесса, а также пик второго раунда драфта 2025 года (принадлежащий «Атланте»).

К «Тандер» присоединятся защитники Трей Берк, Дэвид Нваба, Стерлинг Браун и центровой Маркиз Крисс.

Мо Харклесс был обменян второй раз ха эту неделю: ранее «Оклахома» выменяла его у «Атланты» на Вита Крейчи.

БК Хьюстон Рокетс
Оклахома-Сити Тандер
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