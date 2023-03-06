«Портленд» обыграл «Орландо», Лиллард набрал 41 очко

«Портленд» в гостях обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:119.

В составе «Трэйл Блэйзерс» самым результативным игроком стал Дэмиэн Лиллард — 41 очко. У «Мэджик» — новичок Паоло Банкеро с 26 очками.

«Бруклин» победил «Шарлотт» — 102:86. Самыми результативными игроками матча стали игроки «Нетс» Микел Бриджес (33 очка) и Спенсер Динвидди (24).

«Оклахома» была сильнее «Юты» — 129:119. Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер записал на свой счет 38 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Шарлотт» — 102:86 (36:21, 34:20, 16:21, 16:24)

6 марта. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Орландо» — «Портленд» — 119:122 (27:31, 29:27, 32:34, 31:30)

6 марта. Орландо. «Amway Center».

«Оклахома» — «Юта» — 129:119 (35:20, 35:31, 31:33, 28:35)

6 марта. Оклахома-Сити. «Paycom Center».