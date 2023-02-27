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НБА

Сегодня, 11:22

Лиллард забросил 13 трехочковых — это второй результат в истории НБА

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Портленда» Дэмиен Лиллард набрал 71 очко в матче против «Хьюстона» (131:114) в регулярном чемпионате НБА. 32-летний баскетболист повторил рекорд сезона и установил личный рекорд.

На счету защитника 22 точных броска из 38, среди которых 13 трехочковых попаданий из 22. Также Лиллард реализовал 14 из 14 штрафных бросков.

Разыгрывающий установил личный рекорд и рекорд сезона по количеству точных трехочковых. Помимо этого, это является вторым результатом в истории НБА. Он уступает лишь защитнику «Голден Стэйт» Клэю Томпсону — 14 трехочковых за матч.

Также 13 точными дальними попаданиями за матч ранее отличались Зак Лавин («Чикаго») и Стеф Карри («Голден Стэйт»).

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
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