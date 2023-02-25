«Сакраменто» обыграл «Клипперс», матч стал вторым по результативности в истории НБА

Сегодня, 09:33
«Сакраменто» обыграл «Клипперс» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 176:175.
Самым результативным игроком стал защитник «Кингз» Малик Монк, набравший 45 очков.
Команды провели два овертайма и набрали 351 очко на двоих — это вторая по результативности игра за всю историю лиги. Самым результативным матчем в истории НБА является встреча «Детройт» — «Денвер» (186:184), которая состоялась 13 декабря 1983 года.
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук дебютировал за «Клипперс» в игре с «Сакраменто», на его счету 17 очков, 14 передач и 7 подборов.
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Клипперс» — 176:175 2ОТ (40:40, 36:40, 34:37, 43:36, 23:22)
С: Монк (45), Фокс (42 + 12 передач), Сабонис (20 + 10 подборов)
К: Леонард (44), Джордж (34 + 10 подборов), Пауэлл (24)