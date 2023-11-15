«Шарлотт» дома" проиграл «Майами»

«Шарлотт» на своем паркете потерпел поражение от «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Атланта» — 120:126 (29:38, 31:26, 31:33, 29:29)

Д: Бэгли (22 + 10 подборов), Томпсон (21), Беркс (16), Нокс (12).

А: Мюррэй (32 + 11 передач), Бей (19), Богданович (17), Хантер (16), Джонсон (16).

«Шарлотт» — «Майами» — 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)

Ш: Вашингтон (32), Болл (28 + 12 передач), Макгауэнс (12), Уильямс (11).

М: Батлер (32), Адебайо (21 + 11 подборов), Д. Робинсон (18), Хакес (17).