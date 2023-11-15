Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:30

«Шарлотт» дома" проиграл «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Шарлотт» на своем паркете потерпел поражение от «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Атланта» — 120:126 (29:38, 31:26, 31:33, 29:29)

Д: Бэгли (22 + 10 подборов), Томпсон (21), Беркс (16), Нокс (12).

А: Мюррэй (32 + 11 передач), Бей (19), Богданович (17), Хантер (16), Джонсон (16).

«Шарлотт» — «Майами» — 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)

Ш: Вашингтон (32), Болл (28 + 12 передач), Макгауэнс (12), Уильямс (11).

М: Батлер (32), Адебайо (21 + 11 подборов), Д. Робинсон (18), Хакес (17).

0
Читайте также
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Стефен Карри пропустит матч с «Миннесотой» из-за болей в колене