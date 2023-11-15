«Филадельфия» потерпела поражение от «Индианы». Эмбиид оформил дабл-дабл

Сегодня, 05:55
«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:132.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Индиана» — 126:132 (30:36, 24:27, 40:32, 32:37)
Ф: Эмбиид (39 + 12 подборов), Мелтон (30), Макси (27), Харрис (22).
И: Халибертон (33), Топпин (27), Тернер (17), Б. Браун (14).
«Бруклин» — «Орландо» — 124:104 (33:24, 24:36, 31:26, 36:18)
Б: Динуидди (29), Бриджес (21), К. Джонсон (20), О'Нил (13), Шарп (11 + 10 подборов), Уокер (11).
О: Ф. Вагнер (21), Банкеро (19), Битадзе (14), Инглс (11), М. Вагнер (11).
«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 123:87 (28:25, 30:23, 33:18, 32:21)
О: Гилджес-Александер (28), Гидди (18), Джейлен Уильямс (11).
С: Коллинз (13), Шэмпени (13), Васселл (12), Брэнэм (11).