«Шарлотт» победил «Сан-Антонио». Болл оформил трипл-дабл

Сегодня, 05:24
«Шарлотт» выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:110. «Хорнетс» одержали вторую победу подряд.
В другой встрече «Индиана» переиграла «Чикаго» — 117:113. «Буллз» потерпел пятое поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 120:110 (32:32, 28:25, 33:29, 27:24)
Ш: Болл (28 + 12 подборов + 10 передач), Вашингтон (22 + 11 подборов), Хэйворд (16).
С: Брэнэм (23), К. Джонсон (21), Макдермотт (17).
«Индиана» — «Чикаго» — 117:113 (15:39, 27:19, 40:28, 35:27)
И: Хилд (27), Несмит (21), Тернер (17), Халибертон (16).
Ч: Лавин (35 + 11 подборов), Уайт (25), Вучевич (19), Досунму (15).