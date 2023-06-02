Споэльстра: «Вторая половина была лучше, но этого оказалось недостаточно»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал поражение от «Денвера» (93:104) в первом матче финальной серии НБА.

«Я еще даже не смотрел на штрафные очки, но, как я уже сказал, думаю, что настрой и усилия были лучше во второй половине. Но этого оказалось недостаточно. Так должно быть в течение всей игры. Также необходимо сделать несколько ходов, когда вы побеждены», — цитирует ESPN Споэльстру.

Вторая игра в серии «Денвер» — «Майами» состоится 5 июня на паркете в Денвере. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.