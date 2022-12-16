Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы плеча

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы левого плеча, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

34-летний спортсмен получил травму в матче с «Пэйсерс» (119:125), когда пытался помешать Джейлену Смиту, который двигался в направлении кольца. Карри схватился за плечо, «Голден Стэйт» вскоре взял тайм-аут, плеймейкер отправился на скамейку, а затем ушел в раздевалку. В этом матче американец успел отыграть 30 минут, набрав 38 очков, 7 подборов и 7 передач.

В текущем сезоне Карри провел 26 матчей за команду, в среднем за игру набирая 30 очков, совершая 6,6 подбора и отдавая 6,8 передач.