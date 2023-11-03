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Сегодня, 03:09

Умер 6-кратный участник матчей звезд НБА Уолтер Дэвис

Евгений Козинов
Корреспондент
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Университет Северной Каролины на официальном сайте объявил, что умер член зала славы унивреситета Уолтер Дэвис. Ему было 69 лет. Смерть произошла по естественным причинам.

Дэвис был выбран «Финиксом» под общим 5-м номером на драфте НБА в 1977 году. За 15 лет в он шесть раз участвовал в Матче звезд НБА. Он набирал в среднем за матч по 18,9 очка и делал по 3,0 подбора и 3,8 передачи.

Также Дэвис является олимпийским чемпионом в составе сборной США и приходится дядей нынешнему главному тренеру Северной Каролины Хьюберту Дэвису.

БК Финикс Санс
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