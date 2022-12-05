«Лейкерс» на выезде переиграли «Вашингтон». Дэвис набрал 55 очков

«Лейкерс» выиграли у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:119. Команда из Лос-Анджелеса одержала третью победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал центровой Энтони Дэвис, набравший 55 очков.

В других встречах «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» (92:81), «Бруклин» проиграл «Бостону» (92:103), «Мемфис» переиграл «Детройт» (122:112), «Сакраменто» одержал победу над «Чикаго» (110:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 92:81 (23:16, 23:27, 25:20, 21:18)

Н: Брансон (23), Рэндл (18), Барретт (15).

К: Митчелл (23), Гарлэнд (17), Мобли (11 + 10 подборов).

«Вашингтон» — «Лейкерс» — 119:130 (27:33, 23:35, 31:37, 38:25)

В: Порзингис (27), Кузма (26), Гэффорд (19).

Л: Дэвис (55 + 17 подборов), Джеймс (29), Уокер (20).

«Бруклин» — «Бостон» — 92:103 (27:35, 23:27, 19:13, 23:28)

Бр: Дюрант (31), Ирвинг (18), Харрис (13).

Бос: Браун (34 + 10 подборов), Тейтум (29 + 11 подборов), Брогдон (13).

«Детройт» — «Мемфис» — 112:122 (26:40, 31:29, 26:32, 29:21)

Д: Бей (24), Богданович (18), Хэйс (13).

М: Морэнт (33 + 10 передач), Брукс (22), Джарен Джексон (22), Кларк (14 + 14 подборов).

«Сакраменто» — «Чикаго» — 110:101 (29:27, 33:20, 20:31, 28:23)

С: Монк (20), Барнс (17), Фокс (16).

Ч: Лавин (41), Дерозан (18), Вучевич (12).